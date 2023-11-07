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بدء إعادة تهيئة موقع مسجد الميدان في الزاوية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 12:37 صباحا
بدء إعادة تهيئة موقع مسجد الميدان في الزاوية (صور)
جانب من أعمال تهيئة موقع مسجد الميدان ببلدية الزاوية (منصة حكومتنا)
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أعلنت شركة الخدمات العامة بطرابلس الشروع في تهيئة موقع مسجد الميدان ببلدية الزاوية للمباشرة في بنائه.

وأفادت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المساحة المخصصة لبناء المسجد الذي أنشئ عام 1962، تقدر بحوالي 1500 متر مربع مزودة بموقف سيارات ومساحات خضراء.

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من جانبها، نشرت شركة الخدمات العامة فرع طرابلس صورًا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، لمجسمات للمجسد المقرر بنائه في موقع مسجد الميدان.

وفي مارس 2011، اتهمت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، مقرها جنيف، قوات تابعة لمعمر القذافي بهدم مسجد الميدان، مشيرة إلى أن المسجد كان مركزًا لانتفاضة 17 فبراير.

جانب من أعمال تهيئة موقع مسجد الميدان ببلدية الزاوية (منصة حكومتنا)
جانب من أعمال تهيئة موقع مسجد الميدان ببلدية الزاوية (منصة حكومتنا)
جانب من أعمال تهيئة موقع مسجد الميدان ببلدية الزاوية (منصة حكومتنا)
جانب من أعمال تهيئة موقع مسجد الميدان ببلدية الزاوية (منصة حكومتنا)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
مجسمات للمجسد المقرر بنائه في الزاوية (شركة الخدمات العامة بطرابلس)
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