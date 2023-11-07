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شاهد في برنامج «فلوسنا»: انخفاض سعر الدينار أمام الدولار.. إلى أين؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 12:15 صباحا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: انخفاض سعر الدينار أمام الدولار.. إلى أين؟
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 6 نوفمبر 2023
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ناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، أسباب مواصلة انخفاض سعر الدينار أمام الدولار في تعاملات السوق الموازية، بعدما سجلت العملة الأميركية قفزة جديدة اليوم بواقع 20 قرشا.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 5.92 دينار مقابل 5.72 دينار أمس، وقفز كذلك سعر صرف اليورو بفارق 21 قرشا، مسجلا 6.27 دينار مقابل 6.06 دينار أمس، وصعد الجنيه الإسترليني بفارق 20 قرشا إلى 7.20 دينار مقابل 7 دنانير أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الدولار يسجل قفزة جديدة مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 6 نوفمبر 2023)

هل كان الانخفاض مفاجئًا أم متوقعًا، وهو سؤال يحمل تفسيرات عدة، خاصة في ظل استمرار عمليات تصدير النفط، المصدر الرئيس للعملة الأميركية، فهل زاد الطلب على الدولار في السوق الموازية أم صراعات ذلك مصرف ليبيا المركزي، أو انخفاض الاعتمادات الدولارية للمصارف التجارية؟ وإلى أين يسير هذا الارتفاع وهي الأسئلة التي طرحها البرنامج على كل من: الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، والأستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية د.عمر زرموح.

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