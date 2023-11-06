اليمن تتطلع لإعادة تفعيل التعاون مع ليبيا في قطاعي الزراعة والثروة السمكية

القاهرة - بوابة الوسط

تتطلع الحكومة اليمنية لإعادة تفعيل التعاون وفرص الشراكة مع ليبيا في عدد من القطاعات خاصة قطاعي الزراعة والثروة السمكية التي كانت محور مباحثات جمعت وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس أبوبكر عبدالله.

وبحث السقطري خلال لقائه مع السفير الليبي، اليوم الإثنين، في ديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة الموقتة عدن، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك في القضايا التي تمس القطاعين الزراعي والسمكي، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الزراعة اليمنية إن السقطري أطلع السفير الليبي «على الجهود الجارية لإعادة تفعيل التعاون المشترك وفرص الشراكة بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليمنية من جهة ووزارات الثروة البحرية والموارد المائية والزراعة والثروة الحيوانية الليبية من جهة أخرى، خاصة في المجالات المتعلقة بالارتقاء بقطاعي الزراعة والثروة السمكية، بما في ذلك نقل الخبرات والتجارب المشتركة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة».

تعزيز التعاون بين ليبيا واليمن

وعبر السقطري خلال اللقاء عن تقديره لجهود السفير الليبي «المتميزة في تعزيز العلاقات بين البلدين»، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز أُطر التعاون مع الوزارات ذات العلاقة في دولة ليبيا الشقيقة.

وأكد السفير الليبي من جهته على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بما تقوم به وزارة الزراعة والري والثروة السمكية من جهود متميزة لمواجهة التحديات القائمة في قطاعي الزراعة والأسماك بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.