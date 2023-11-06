الدولار يسجل قفزة جديدة مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 6 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر صرف الدولار قفزة مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية، اليوم الإثنين.

وارتفع سعر العملة الأميركية بواقع 20 قرشا، مسجلًا 5.92 دينار مقابل 5.72 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقفز كذلك سعر صرف اليورو بفارق 21 قرشا، مسجلا 6.27 دينار مقابل 6.06 دينار أمس، وصعد أيضًا سعر صرف الجنيه الإسترليني بفارق 20 قرشا إلى 7.20 دينار مقابل 7 دنانير أمس.

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