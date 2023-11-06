إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و218 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و218 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية بارتفاع قدره 12 ألف برميل عن اليومين السابقين.

وأشارت مؤسسة النفط في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بـ52 ألف برميل في اليومين السابقين.

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إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ995 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان أن معدلات الاستهلاك المحلي للغاز بلغت 751 مليون قدم للشركة العامة للكهرباء، و85 مليون قدم لمصانع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، و22 مليون قدم لمصانع الإسمنت و137 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط.