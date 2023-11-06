بعثات أثرية إيطالية تزور صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سفارة إيطاليا لدى ليبيا زيارة بعثات أثرية إيطالية مواقع أثرية في مدينة صبراتة في إطار دعم التعاون الأثري بين ليبيا وإيطاليا.

وتفقدت البعثات التابعة لجامعتي ماتشيراتا وباليرمو مقبرة سدرة البليك الأثرية التي تعود إلى القرن الرابع، المكتشفة من البروفيسور الإيطالي أنتونينو دي فيتا العام 1972.

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وتذخر صبراتة بالمواقع الأثرية والتاريخية التي تعود إلى حقبة الفينيقيين واليونانيين وأيضا الرومان والبيزنطيين من بعدهم.

زيارة بعثة أثرية إيطالية لموقع أثري في صبراتة، 6 نوفمبر 2023. (السفارة الإيطالية لدى ليبيا)