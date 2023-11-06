أمن بنغازي يضبط وافدا تورط في جريمة سرقة بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي وافدا سودانيا مطلوبا لدى مديرية أمن مصراتة عل ذمة واقعة سرقة سيارة.

وتلقت المديرية من نظيرتها في مصراتة تعميما حول المتهم، إذ جرى تحديد مكان المتهم وإيقافه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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ونُقل المتهم إلى قسم البحث الجنائي حيث أُودع في الحجز القانوني، ثم وصلت دورية تابعة لمديرية أمن زليتن، وتسلمت المتهم لنقله إلى مركز شرطة المدينة بمديرية أمن مصراتة.