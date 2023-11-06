أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الإثنين 6 نوفمبر 2023)

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.85 دينار، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي. وحافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 6.01 دينار، واستقر اليورو عند 5.21 دينار.
أسعار العملات العربية
وبالنسبة للعملات العربية حافظ متوسط سعر صرف الريال السعودي على مستوى 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي على 1.32 دينار، واستقر الدينار التونسي عند مستوى 1.54 دينار.
ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.71 دينار و0.66 دينار على الترتيب.
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