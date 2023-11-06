حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 6 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال الغربي ثم تتراجع بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و33 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية تتكاثر يوم الأربعاء مع احتمال ظهور ضباب الليلة وخلال الصباح الباكر غدا على الساحل من مصراتة إلى سرت والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة السرعة تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا خاصة على الساحل الغربي وتتراجع يوم الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر الليلة وخلال الصباح الباكر غدا على مناطق الخليج ومناطق الجبل الأخضر والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة وتتحول تدريجيا مساء اليوم إلى شمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية تصل إلى 36 درجة مئوية على غدامس.