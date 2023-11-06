  • Alwasat News
Atwasat

اتفاق على إنشاء سكن عمالي في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 09:13 صباحا
اتفاق على إنشاء سكن عمالي في زوارة
اجتماع لبحث إنشاء سكن عمالي في زوارة، 5 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
alwasat radio

اتفقت وزارة العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع بلدية زوارة على إنشاء سكن عمالي في البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي بالوزارة باكير أبوشهيوة مع وكيل المجلس البلدي زوارة أسامة مهدي وأعضاء المجلس، حسب بيان الوازرة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

القضاء على ظاهرة السكن العشوائي في زوارة
ورحب أعضاء المجلس البلدي بالمبادرة لأهميتها في القضاء على ظاهرة السكن العشوائي بين الأحياء السكنية، والبدء في إجراءات تخصيص أرض للسكن العمالي حرصا على سهولة حصر العمالة.

وأشاروا إلى أهمية تلك الخطوة في ضبط الإجراءات القانونية للعمالة وحفظ الأمن بمشاركة جميع الجهات الأمنية والضبطية وفق معايير واشتراطات وزارة العمل والتأهيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال وأبوسليم

الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال ...
دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك

دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك
البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين
«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي

الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«طب الطوارئ» ينتشل جثمانا من ضحايا الفيضانات بشرق البلاد
«طب الطوارئ» ينتشل جثمانا من ضحايا الفيضانات بشرق البلاد
ضبط وافدة سرقت 25 ألف دينار من منزل تعمل فيه بالزاوية
ضبط وافدة سرقت 25 ألف دينار من منزل تعمل فيه بالزاوية
ورشة عمل عن «الأمن الانتخابي» في صرمان
ورشة عمل عن «الأمن الانتخابي» في صرمان
مديرية أمن طرابلس: إحالة 76 متهما إلى النيابة خلال يومين
مديرية أمن طرابلس: إحالة 76 متهما إلى النيابة خلال يومين
«الكهرباء»: استبدال أسلاك متهالكة على خط القبة – شحات
«الكهرباء»: استبدال أسلاك متهالكة على خط القبة – شحات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 6 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 6 نوفمبر 2023)...
اتفاق على إنشاء سكن عمالي في زوارة
اتفاق على إنشاء سكن عمالي في زوارة...
«الصناعة» تبحث طرح مجمع الصناعات الصوفية بني وليد للاستثمار
«الصناعة» تبحث طرح مجمع الصناعات الصوفية بني وليد للاستثمار...
«الكهرباء»: استبدال أسلاك متهالكة على خط القبة – شحات
«الكهرباء»: استبدال أسلاك متهالكة على خط القبة – شحات...
مديرية أمن طرابلس: إحالة 76 متهما إلى النيابة خلال يومين
مديرية أمن طرابلس: إحالة 76 متهما إلى النيابة خلال يومين...
المزيد