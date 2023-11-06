اتفاق على إنشاء سكن عمالي في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت وزارة العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع بلدية زوارة على إنشاء سكن عمالي في البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي بالوزارة باكير أبوشهيوة مع وكيل المجلس البلدي زوارة أسامة مهدي وأعضاء المجلس، حسب بيان الوازرة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

القضاء على ظاهرة السكن العشوائي في زوارة

ورحب أعضاء المجلس البلدي بالمبادرة لأهميتها في القضاء على ظاهرة السكن العشوائي بين الأحياء السكنية، والبدء في إجراءات تخصيص أرض للسكن العمالي حرصا على سهولة حصر العمالة.

وأشاروا إلى أهمية تلك الخطوة في ضبط الإجراءات القانونية للعمالة وحفظ الأمن بمشاركة جميع الجهات الأمنية والضبطية وفق معايير واشتراطات وزارة العمل والتأهيل.