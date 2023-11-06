«الصناعة» تبحث طرح مجمع الصناعات الصوفية بني وليد للاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الصناعة والمعادن في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» طرح مجمع الصناعات الصوفية بني وليد للاستثمار وفق الآليات المتبعة «كحل جذري ونهائي للنهوض بهذه القلعة الصناعية».

جاء ذلك خلال زيارة مدير إدارة التنمية والاستثمار الصناعي ومدير إدارة الجودة والسلامة الصناعية المجمع، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأحد.

مناقشة الصعوبات أمام سير عمل المجمع

واستهدفت الزيارة الوقوف على سير العمليات الإنتاجية وتحديد المشكلات والمعوقات التي تعترضها، إذ اجتمع المسؤولان برئيس مجلس إدارة المجمع وناقشوا أوضاعه من الناحية الفنية وسبل دعمه والحلول المقترحة لحلحلة الصعوبات التي تواجهه.

ويعتبر المجمع من أكبر القلاع الصناعية المتخصصة في صناعة السجاد والفرش الأرضي من خامات محلية متمثلة في مادة الصوف الخام.