ورشة عمل عن «الأمن الانتخابي» في صرمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انطلاق ورشة عمل بعنوان «الأمن الانتخابي»، اليوم الأحد، بمديرية أمن صرمان.

وتشرف على الورشة إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحسب منشور الوزارة.

- «الداخلية» تعقد ورشة تدريبية حول الأمن الانتخابي لـ30 ضابطا

- «داخلية الوحدة» تختتم دورة تدريبة عن الأمن الانتخابي في بنغازي

وأضافت أن ورشة العمل تستهدف منتسبات مديرية الأمـن وقسم جوازات ومكتب إصدار السجل المدني في صرمان، من أجل تعميم مفهوم الأمن الانتخابي والاستعداد لأي استحقاق انتخابي.

جانب من ورشة العمل في مديرية أمن صرمان، الأحد 5 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من ورشة العمل في مديرية أمن صرمان، الأحد 5 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)