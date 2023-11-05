«غوشتاف» تقترح غرس 40 مليون شجرة «جتروفا» لإنتاج الوقود الحيوي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت شركة غوشتاف الليبية مقترحًا لغرس 40 مليون شتلة من شجرة «الجتروفا» لإنتاج وتوطين صناعة الوقود الحيوي في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد في إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة وزراء «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الأحد، استعرض أبعاد المشروع البيئية والاقتصادية والدولية، وأهدافه وكيفية الاستفادة منه محليًا ودوليًا.

أهمية المشروع الحيوي لليبيا

وتحدث المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور، خلال الاجتماع، عن أهمية المشروع الحيوي والاستراتيچي، متمنيًا أن تأخذ ليبيا خطوات متقدمة نحو تصنيع واستخدام الوقود الحيوي النظيف على غرار كثير من الدول التي أصبحت رائدة في هذا المجال.

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بعدها قدم رئيس مجلس إدارة شركة غوشتاف الدكتور صالح أبوبيصير عرضًا لشرح أهمية هذا المشروع وكيفية استخلاص الوقود الحيوي من زيت شجرة «الجتروفا» المستهدف غرسها في العديد من البلديات بكمية تصل إلى 40 مليون شتلة.

حضر الجلسة عدد من الخبراء والمختصين وعمداء بلديات ترهونة، وآوال، وبلدة درج، بالإضافة إلى مندوبين عن العديد من القطاعات والوزارات والمؤسسات والأجهزة ذات العلاقة، بوزارات الخارجية، والاقتصاد والتجارة، والبيئة، والحكم المحلي، والتخطيط، والمالية، المؤسسة الوطنية للنفط، وجهاز استثمار مياه منظومة الحساونة الجفارة، وجهاز النهر الصناعي المرحلة الثالثة، والهيئة الليبية للبحث العلمي، وهيئة تشجيع الاستثمار، وأساتذة جامعات وخبراء ومستشارين ومختصين.

جانب من اجتماع بديوان رئاسة وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لعرض تفاصيل المشروع، الأحد 5 نوفمبر 2023 (الإنترنت)

جانب من اجتماع بديوان رئاسة وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لعرض تفاصيل المشروع، الأحد 5 نوفمبر 2023 (الإنترنت)