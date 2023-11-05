«لارمو» يدعو إلى تخفيف العقوبات على الأصول الليبية لدعم الاقتصاد الوطني

طالب مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة «لارمو» بتخفيف العقوبات على الأصول الليبية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى دعم استراتيچية الاسترجاع المرحلي للأصول الليبية المنهوبة.
جاء ذلك خلال كلمة لمدير مكتب «لارمو» محمد رمضان المنسلي في المؤتمر الدولي لنقابة المحامين الدولية الذي عُقِد في باريس الجمعة الماضية 3 نوفمبر.
وتحدث المنسلي في جلسة بعنوان «ندوة سيادة القانون مع تقييم تأثير العقوبات» عن تفهمه لضرورة فرض العقوبات وتجميد الأصول في حالات معينة، لكنه سلط الضوء أيضًا على المخاطر والأضرار التي تشكلها مثل هذه الإجراءات على عامة السكان، بحسب بيان نشره موقع المكتب الإلكتروني.
- مدير «لارمو» يبحث استرداد الأموال الليبية من كندا
- اجتماع لجنة العقوبات الخاصة بليبيا يتابع ملف الأموال المجمدة بحضور رئيس مؤسسة الاستثمار
- لجنة العقوبات الدولية تبدي استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار
المنسلي: أكثر من مليار دولار خسائر سنوية لأصول ليبيا المجمدة في الخارج
وقال إن أصول ليبيا المجمدة في الخارج تتكبد خسائر سنوية تزيد على المليار دولار، لافتًا إلى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على قدرة ليبيا على تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وعدم القدرة على توظيف الموظفين الأساسيين مثل الأطباء والممرضين والمعلمين، وهو ما يعوق قدرة البلاد على بناء أو صيانة البنية التحتية ودعم معاشات التقاعد والحد من البطالة بين الشباب.
وذكّر مدير «لارمو» بأن المأساة الأخيرة في درنة وغيرها من التحديات الإنسانية المستمرة، «تؤكد أهمية تحريك هذا الملف لتلبية الحاجات الملحة في ليبيا».
وفي الكلمة أمام نخبة من القضاة والمحامين والقانونيين الدوليين، أكد المنسلي «الظلم الذي يواجه الليبيين غير القادرين على الاستفادة من الأصول التي يملكونها بشكل قانوني، على الرغم من الصعوبات المستمرة التي يواجهونها»، قائلاً: «في السنوات الماضية، خسرنا المليارات من الدولارات وهذه الأموال كان من الممكن أن تحسن حياة كل ليبي بشكل ملموس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الظروف الأكثر صعوبة».
استراتيچية الاسترجاع المرحلي للأصول الليبية
ودعا كذلك إلى اتباع نهج متوازن، مؤكدًا ضرورة استخدام الأصول لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي، مطالبًا «جميع المعنيين على دعم استراتيجية الاسترجاع المرحلي للأصول الليبية المنهوبة والمهملة المتمثلة بحصر هذه الأصول وجمعها في مكان آمن حتى يجري استثمارها بشكل حكيم يعود بالفائدة على الشعب الليبي تحت مراقبة محكمة من الجهات الداخلية والخارجية»، لافتًا إلى أن هذه السياسة «وجدت ترحيبًا على جميع المستويات المحلية والدولية».
تعليقات