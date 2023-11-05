«لارمو» يدعو إلى تخفيف العقوبات على الأصول الليبية لدعم الاقتصاد الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة «لارمو» بتخفيف العقوبات على الأصول الليبية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى دعم استراتيچية الاسترجاع المرحلي للأصول الليبية المنهوبة.

جاء ذلك خلال كلمة لمدير مكتب «لارمو» محمد رمضان المنسلي في المؤتمر الدولي لنقابة المحامين الدولية الذي عُقِد في باريس الجمعة الماضية 3 نوفمبر.

وتحدث المنسلي في جلسة بعنوان «ندوة سيادة القانون مع تقييم تأثير العقوبات» عن تفهمه لضرورة فرض العقوبات وتجميد الأصول في حالات معينة، لكنه سلط الضوء أيضًا على المخاطر والأضرار التي تشكلها مثل هذه الإجراءات على عامة السكان، بحسب بيان نشره موقع المكتب الإلكتروني.

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المنسلي: أكثر من مليار دولار خسائر سنوية لأصول ليبيا المجمدة في الخارج

وقال إن أصول ليبيا المجمدة في الخارج تتكبد خسائر سنوية تزيد على المليار دولار، لافتًا إلى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على قدرة ليبيا على تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وعدم القدرة على توظيف الموظفين الأساسيين مثل الأطباء والممرضين والمعلمين، وهو ما يعوق قدرة البلاد على بناء أو صيانة البنية التحتية ودعم معاشات التقاعد والحد من البطالة بين الشباب.

وذكّر مدير «لارمو» بأن المأساة الأخيرة في درنة وغيرها من التحديات الإنسانية المستمرة، «تؤكد أهمية تحريك هذا الملف لتلبية الحاجات الملحة في ليبيا».

وفي الكلمة أمام نخبة من القضاة والمحامين والقانونيين الدوليين، أكد المنسلي «الظلم الذي يواجه الليبيين غير القادرين على الاستفادة من الأصول التي يملكونها بشكل قانوني، على الرغم من الصعوبات المستمرة التي يواجهونها»، قائلاً: «في السنوات الماضية، خسرنا المليارات من الدولارات وهذه الأموال كان من الممكن أن تحسن حياة كل ليبي بشكل ملموس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الظروف الأكثر صعوبة».