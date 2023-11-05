الملاكات الوظيفية وتنظيم العمالة الوافدة على طاولة الدبيبة والعابد

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ووزير العمل والخدمة المدنية علي العابد، ملفي الملاكات الوظيفية للمؤسسات العامة، وتنظيم العمالة الوافدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد حضره وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن العابد قدَّم موقفًا حول إجراءات الوزارة المتخذة بشأن إعداد الملاك الوظيفي لكل وحدة إدارية، وإلزام كجميع الوزارات والمؤسسات بتسكين العاملين وفق الملاك، وتفعيل مكاتب التصرف تحت الخدمة، لعرض جميع الموظفين غير المسكنين.

واستعرض العابد أيضًا الإجراءات المتخذة بشأن الإفراجات المالية وسير العمل داخل اللجنة المعنيّة، والاشتراطات المطلوبة لإحالة الكشوفات لوزارة المالية، بحسب البيان.

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اعتماد الملاكات الوظيفية

وشدد الدبيبة على ضرورة اعتماد الملاكات الوظيفية، وتحديد العاملين فعليًّا في المؤسسات، وضمان حقوق جميع الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم بعد استكمال المستندات المطلوبة.

وفي الختام، أكد البيان أن الدبيبة وجَّه بضرورة معالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتطبيق المنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن التنظيم الإداري والمالي لجميع الوزارات والمؤسسات العامة.