المنفي وتكالة يناقشان توحيد جهود المؤسسات السياسية لتحقيق تسوية شاملة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة توحيد جهود المؤسسات السياسية، بهدف الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

والتقى المنفي مع تكالة بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، وذلك خلال زيارته إلى مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، مساء اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن «اللقاء تمحور حول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، إضافة إلى توحيد جهود المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة مع بقية المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي في الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار».

- المنفي: الوصول إلى الانتخابات يحتاج حوارًا يشمل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن «اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، إضافة إلى توحيد جهود المجلسيْن في الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار».

وفي وقت سابق اليوم، دعا المنفي «إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي والالتزام بالمهل المحددة (بخارطة الطريق) واحترام رأي فئات المجتمع أصحاب المصلحة» وذلك من أجل الوصول إلى الانتخابات، وفق تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس».