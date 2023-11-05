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انتخاب إبراهيم المجبري رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة وكالة أنباء عموم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 06:58 مساء
انتخاب إبراهيم المجبري رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة وكالة أنباء عموم أفريقيا
الرئيس الجديد لوكالة أنباء عموم أفريقيا إبراهيم المجبري. (أرشيفية: وكالة الأنباء الليبية)
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انتخب مجلس إدارة وكالة أنباء عموم أفريقيا «بانابريس» المدير العام لوكالة الأنباء الليبية «وال»، إبراهيم هدية المجبري، رئيسًا لمجلس إدارة الوكالة القارية إثر اجتماع تشاوري عقد قبل يومين، على ما أفادت الوكالة الأفريقية.

وجاء انتخاب المجبري بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية، عبدالباسط أحمد أبودية، ممثل ليبيا في مجلس إدارة وكالة أنباء عموم أفريقيا (بانابريس).

من هو إبراهيم هدية المجبري؟
ويحمل المجبري الرئيس الجديد لوكالة «بانابرس» فضلًا عن كونه صحفيًا مهنيًا، شهادة في علوم الاتصال وشهادات أخرى في الإدارة والعلاقات الدولية من جامعة عين شمس في مصر.

وتولى المجبري إدارة عدد من وسائل الإعلام في قطاع الصحافة المكتوبة في ليبيا، كما عمل في وكالات أنباء عالمية، قبل أن يدير وكالة الأنباء الليبية في بنغازي. وبعد توليه إدارة وكالة الأنباء الليبية أطلق المجبري محطة إذاعة «وال - إف إم» التي تشغلها الوكالة الليبية بالكامل.

المجبري يتعهد بتأمين تمويل وكالة أنباء عموم أفريقيا
وبعد تعيينه، صرح رئيس مجلس إدارة «بانابريس» الجديد بأنه سيعمل فورًا من أجل إيجاد حل سريع للصعوبات التي تواجه الوكالة القارية في الحصول على المساهمات المالية السنوية المستحقة على الدول الأعضاء فيها وتأمين طريقة تمويلها.

وأكد المجبري أن «تعزيز وتطوير وسائل الإعلام الأفريقية يجب أن يكون أولوية لأفريقيا في سياق تدفق إعلامي من الشمال إلى الجنوب تفرض فيه وسائل التواصل الاجتماعي نماذج اقتصادية جديدة للتنمية».

معلومات عن وكالة أنباء عموم أفريقيا
وتتكون الجمعية العمومية لوكالة أنباء عموم أفريقيا «بانابريس» من 54 وكالة أنباء وطنية في عموم القارة الأفريقية.

وتعتبر ليبيا دولة مؤسسة للوكالة القارية التي تتخذ من العاصمة السنغالية دكار مقرًا لها، وتستضيف العاصمة طرابلس مقر المجمع الإقليمي لشمال أفريقيا والخدمة العربية للوكالة الأفريقية.

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