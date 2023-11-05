تأخير عقد قمة الطاقة والاقتصاد إلى يناير 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «إنرجي كابيتال & باور»، المسؤولة عن تنظيم قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد إعادة جدولة النسخة الثانية من الحدث إلى شهر يناير بدل نوفمبر الجاري.

وكان مقررًا عقد قمة الاستثمار في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر الجاري لكن ستُعقد خلال الفترة من 13 إلى 14 يناير 2024، وفق ما أوضحت المؤسسة المعنية عبر موقعها الإلكتروني.

أسباب تأجيل قمة الطاقة والاقتصاد

وتماشيًا مع خطط زيادة إنتاج النفط والغاز، فضلًا عن الطموحات لجعل ليبيا رائدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المرتبطة بها، ستشهد الأشهر المقبلة إطلاق استثمارات رائدة في جميع أنحاء صناعة الطاقة الليبية.

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وتُعقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بدعم كامل من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والمؤسسة الوطنية للنفط.

المدعوون للمشاركة في قمة ليبيا للاقتصاد والطاقة

ومن بين الشخصيات الدولية المدعوة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسيان بيرقدار.

وعلى الرغم من وجود أكبر احتياطي نفطي في القارة يبلغ 46.4 مليار برميل؛ فإن عدم الاستقرار السياسي ونقص صيانة حقول النفط يؤدي إلى انخفاض الإنتاج من حين لآخر تحت 1.2 مليون برميل يوميًا.

وفي العام 2021، أنتجت ليبيا ما يقرب من 1.17 مليون برميل يوميًا، لكن الإنتاج انخفض مع تدهور الوضع السياسي.