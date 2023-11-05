ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد.

وارتفع سعر العملة الأميركية بواقع 7 قروش، مسجلًا 5.72 دينار، مقابل 5.65 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يطرأ تغيير على سعر صرف اليورو الذي سجل 6.00 دينار، واستقر أيضًا سعر صرف الجنيه الاسترليني على 6.70 دينار.

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ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية لليوم الثالث مستقرًا على سعر 0.20 دينار، والدينار التونسي 1.72 دينار ليبي.