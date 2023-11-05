انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.85 دينار مقابل 4.88 دينار الخميس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي. وصعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.01 دينار مقابل 5.95 دينار، بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.18 دينار الخميس.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.29 مقابل 1.30 دينار الخميس، والدرهم الإماراتي إلى 1.32 مقابل 1.33 دينار، بينما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.71 دينار و0.66 دينار على الترتيب.