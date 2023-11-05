وزير بحكومة حماد: التحقيقات مستمرة في إهمال صيانة سدي درنة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير العدل في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، المستشار خالد مسعود، إن إجراءات التحقيق مستمرة فيما يخص إهمال صيانة سدي مدينة درنة.

جاء ذلك في تسجيل مصور بثته الحكومة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأشار الوزير إلى أن التحقيق يحتاج إجراءات فنية لا تزال مستمرة من قِبل متخصصين في جهاز الخبرة القضائية.

سحب 60 عينة من جثث مجهولة في درنة

إعادة تنظيم دفن 40 رفات من ضحايا «دانيال» في الظهر الحمر

عقيلة صالح يدعو لاستكمال تعويض المتضررين من فيضانات درنة

ضبط ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق بكارثة الفيضانات

وفي سبتمبر الماضي، أفاد مكتب النائب العام بإصدار أمر بضبط ثمانية مسؤولين، من بينهم رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، في إطار التحقيق بكارثة الفيضانات التي خلفت أكثر من 3800 قتيل وآلاف المفقودين. وأوضح بيان صدر عن المكتب أن المسؤولين اتهموا بشبهة سوء الإدارة والإهمال.

وعلى الرغم من اقتراب مأساة العاصفة «دانيال»، التي ضربت مدنا في شرق البلاد، من دخول شهرها الثالث، لا يزال استخراج جثث ضحاياها مستمرا. بينما استخرجت الفرقة المساندة التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم 40 رفات من مقبرة الظهر الحمر الواقعة جنوب مدينة درنة، لإعادة تنظيم دفنها.