  • Alwasat News
Atwasat

«أو إم في» النمساوية تستأنف استكشافات النفط في ليبيا فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 11:06 صباحا
«أو إم في» النمساوية تستأنف استكشافات النفط في ليبيا فبراير المقبل
من الاجتماع الفني بين إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «أو إم في» النمساوية، 5 نوفمبر 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
alwasat radio

أعلنت مجموعة «أو إم في» النمساوية استئناف عمليات الحفر الاستكشافي في القطاع الممنوح لها داخل ليبيا خلال فبراير المقبل. 

وناقشت المؤسسىة الوطنية للنفط و«أو إم في» الأعمال التي أجرتها الشركة هذا العام. كما استعرضت الشركة برامج العمل المزمع تنفيذها في العام 2024، ولا سيما بعد أن رفعت الشركة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي.

- بن قدارة لــ«بلومبرغ»: ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 8% نهاية ديسمبر المقبل 
- مسؤول بـ«المركزي»: النفط يشكل 68% من الناتج المحلي.. ومعدل النمو بلغ 5.4%

جاء في الاجتماع الفني لإدارة الاستكشاف بالمؤسسة مع الشركة النمساوية، الذي انعقد بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

إنتاج النفط الليبي
وفي مايو الماضي، صُنف تقرير أميركي -صدر أخيرا - ليبيا ضمن أكبر خمسة منتجين للطاقة في أفريقيا يستحوذون على 80% من إجمالي الإنتاج في القارة، وينتجون نحو 5.76 مليون برميل نفط يوميا، وفق منصة «إنرجي كابيتال باور».

وحسب أحدث أرقام رسمية، فقد بلغ إنتاج النفط الخام الليبي مليونين و206 آلاف برميل يوميا، وفق المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
جيرونا يخطف صدارة الدوري الإسباني موقتًا

جيرونا يخطف صدارة الدوري الإسباني موقتًا
سلة الأهلي بنغازي تخسر من بانجوي في نصف نهائي تصفيات الدوري الأفريقي «بال»

سلة الأهلي بنغازي تخسر من بانجوي في نصف نهائي تصفيات الدوري الأفريقي «بال»
مانشستر سيتي يسحق بورنموث بسداسية ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يسحق بورنموث بسداسية ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي
مؤتمر صحفي مشترك: بلينكن يدعم «هدنات إنسانية» في غزة.. وشكري يطالب بوقف إطلاق النار دون شرط.. والصفدي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب

مؤتمر صحفي مشترك: بلينكن يدعم «هدنات إنسانية» في غزة.. وشكري يطالب بوقف إطلاق ...
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
كتائب القسام: قصفنا إيلات بصاروخ «عياش 250» ردا على المجازر الصهيونية

كتائب القسام: قصفنا إيلات بصاروخ «عياش 250» ردا على المجازر الصهيونية
تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة

تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة
بينهم 3900 طفل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 «شهيدا»

بينهم 3900 طفل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 «شهيدا»
الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا كريستي

الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
الاحتلال يؤكد مقتل 409 من الجيش والشرطة الإسرائيلية منذ إطلاق «طوفان الأقصى»

الاحتلال يؤكد مقتل 409 من الجيش والشرطة الإسرائيلية منذ إطلاق «طوفان الأقصى»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط شخص اشترى أدوات إنشاءات مسروقة في جالو
ضبط شخص اشترى أدوات إنشاءات مسروقة في جالو
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 نوفمبر 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الأحد (5 نوفمبر 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الأحد (5 نوفمبر 2023)
شركة الكهرباء تعلن بدء العمل بمشروع محطة تحويل في طرابلس (صور)
شركة الكهرباء تعلن بدء العمل بمشروع محطة تحويل في طرابلس (صور)
«أو إم في» النمساوية تستأنف استكشافات النفط في ليبيا فبراير المقبل
«أو إم في» النمساوية تستأنف استكشافات النفط في ليبيا فبراير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
المزيد
وزير بحكومة حماد: التحقيقات مستمرة في إهمال صيانة سدي درنة
وزير بحكومة حماد: التحقيقات مستمرة في إهمال صيانة سدي درنة...
العثور على سيارة مطلوبة منذ 11 عاما في زاوية الدهماني
العثور على سيارة مطلوبة منذ 11 عاما في زاوية الدهماني...
بالفيديو.. تحرير مواطن صيني من قبضة عصابة على الحدود الليبية الجنوبية
بالفيديو.. تحرير مواطن صيني من قبضة عصابة على الحدود الليبية......
«أو إم في» النمساوية تستأنف استكشافات النفط في ليبيا فبراير المقبل
«أو إم في» النمساوية تستأنف استكشافات النفط في ليبيا فبراير ......
شركة الكهرباء تعلن بدء العمل بمشروع محطة تحويل في طرابلس (صور)
شركة الكهرباء تعلن بدء العمل بمشروع محطة تحويل في طرابلس ......
المزيد