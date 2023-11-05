«أو إم في» النمساوية تستأنف استكشافات النفط في ليبيا فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «أو إم في» النمساوية استئناف عمليات الحفر الاستكشافي في القطاع الممنوح لها داخل ليبيا خلال فبراير المقبل.

وناقشت المؤسسىة الوطنية للنفط و«أو إم في» الأعمال التي أجرتها الشركة هذا العام. كما استعرضت الشركة برامج العمل المزمع تنفيذها في العام 2024، ولا سيما بعد أن رفعت الشركة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي.

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جاء في الاجتماع الفني لإدارة الاستكشاف بالمؤسسة مع الشركة النمساوية، الذي انعقد بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

إنتاج النفط الليبي

وفي مايو الماضي، صُنف تقرير أميركي -صدر أخيرا - ليبيا ضمن أكبر خمسة منتجين للطاقة في أفريقيا يستحوذون على 80% من إجمالي الإنتاج في القارة، وينتجون نحو 5.76 مليون برميل نفط يوميا، وفق منصة «إنرجي كابيتال باور».

وحسب أحدث أرقام رسمية، فقد بلغ إنتاج النفط الخام الليبي مليونين و206 آلاف برميل يوميا، وفق المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة.