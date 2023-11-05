شركة الكهرباء تعلن بدء العمل بمشروع محطة تحويل في طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

علنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، بدء تنفيذ مشروع محطة تحويل شط الهنشير بمدينة طرابلس «جهد 220 ك.ف».

ونوهت الشركة في بيان إلى «الشروع في أعمال التجهيز لتركيب المحطة بإشراف من مهندسي الإدارة العامة لمشروعات النقل وفنييها».

تواصل تجميع مكونات الوحدة الأولى في محطة طبرق

تجهيز رافعة خاصة بمشروع محطة حي السلام في بنغازي

استكمال تركيب محول بمحطة خليج سرت

تجميع مكونات الوحدة الأولى في محطة طبرق

من جهة أخرى، أعلنت بدأت شركة «GE» الأميركية تجميع باقي مكونات الوحدة الغازية الأولى في مشروع محطة كهرباء طبرق، وفق بيان للشركة، التي أشارت

إلى أن هذه الوحدة ستكون جاهزة للاختبارات التشغيلية قريبا، وذلك ضمن جهود تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، والحفاظ على استقرار الشبكة العامة.

من أعمال تنفيذ مشروع محطة تحويل شط الهنشير بمدينة طرابلس، 5 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تنفيذ مشروع محطة تحويل شط الهنشير بمدينة طرابلس، 5 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تنفيذ مشروع محطة تحويل شط الهنشير بمدينة طرابلس، 5 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)