نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الأحد (5 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤيـة جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما تكون جيدة إلى متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية.

• الرياح جنوبية غربية إلى شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.