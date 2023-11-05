نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الأحد (5 نوفمبر 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤيـة جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما تكون جيدة إلى متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية.
• الرياح جنوبية غربية إلى شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة، وذلك لظهور ضباب خفيف هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج وطبرق.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه على طول الساحل، بينما تكون شمالية غربية نهار اليوم على ساحل طبرق، وسرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
تعليقات