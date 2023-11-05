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حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 09:27 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس مستقرا على غالبية مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية.
الرياح: غربية إلي غربية معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلي شرقية فجنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، وستسجل ارتفاعا طفيفا غدا.‏

الخليج - سهل بنغازي - حتى امساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر غدا على رأس لانوف وطبرق وبعض مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية، غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول إلى شمالية شرقية مساء اليوم.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و23 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و14 درجة مئوية.

حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 نوفمبر 2023)
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