إنشاء سوق جديدة للخضروات والفواكه في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شرعت بلدية سرت في مشروع تنفيد أكبر سوق مخصص للخضروات والفواكه بالمدينة، على مساحة هكتار.

ستضم السوق أكثر من خمسين محلا تجاريا مجهزا بجميع المرافق الخدمية، فيما قام عميد بلدية سرت مختار المعداني رفقة عضو المجلس البلدي مخلوف حامد ومدير مكتب الإصحاح البيئي ببلدية سرت هانيبال الصغير بزيارة ميدانية لموقع إنشاء السوق بمحلة الخليج.

المرحلة الأولى من المشروع قيد التنفيذ

واطلع المسؤولون على نسب إنجاز المشروع وتنفيد المراحل الأولى له، فيما ينفذ برعاية بلدية سرت وإشراف إدارة المشروعات بالبلدية وتنفده إحدى الشركات الوطنية المتخصصة.

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وتلتزم السوق الجديدة بالاشتراطات الصحية والبيئية، فيما ستضم أماكن مخصصة لبيع الخضروات والفواكه وأخرى لبيع الأسماك، وكذلك موقفا للسيارات.

موقع إنشاء سوق جديدة للخضروات والفواكه في منطقة الخليج بسرت (الإنترنت)

من زيارة عميد بلدية سرت لموقع إنشاء سوق للخضروات والفواكه في منطقة الخليج بسرت (الإنترنت)