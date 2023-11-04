افتتاح مدرسة الحي الجامعي في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن مراقبة التربية والتعليم في الزنتان تسلمت مدرسة الحي الجامعي في منطقة وادي علي بعد الانتهاء من أعمال إنشائها.

وتصل القدرة الاستيعابية للمدرسة إلى 720 طالبا موزعين على 12 فصلا دراسيا، كما تضم 4 مكاتب ومرافق صحية وساحة تجمع للطلبة، حسب بيان لمنصة «حكومتنا» اليوم السبت.

جهاز تطوير المراكز الإدارية يشارك في إنشاء المدرسة

وقام بأعمال تنفيذ المدرسة كل من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وجهاز مشروعات المنطقة الغربية.

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حضر حفل افتتاح المدرسة عميد بلدية الزنتان ومراقب التربية والتعليم بالبلدية ومدير مكتب مشروعات الجبل الغربي وعدد من المهندسين بالمكتب والمواطنين.