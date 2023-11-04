  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع الدولار أمام الدينار في التعاملات المسائية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 07:29 مساء
ارتفاع الدولار أمام الدينار في التعاملات المسائية بالسوق الموازية
alwasat radio

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في ختام تعاملات السوق الموازية اليوم السبت إلى 5.66 دينار، مقارنة بـ5.64 دينار بداية تعاملات اليوم.

ووصل سعر صرف اليورو إلى 6 دينارات مقارنة بـ5.98 دينار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.70 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

- السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو (الخميس 2 نوفمبر 2023) 

ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية التي سجلت 0.20 دينار، والدينار التونسي 1.72 دينار ليبي وهي ذاتها أسعار بداية تعاملات اليوم وكذلك أسعار ختام تعاملات الخميس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة

تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة
بينهم 3900 طفل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 «شهيدا»

بينهم 3900 طفل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 «شهيدا»
الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا كريستي

الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
غوتيريس يعبر عن شعوره بـ«الرعب» جراء الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في غزة

غوتيريس يعبر عن شعوره بـ«الرعب» جراء الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في...
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم

ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة

الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة
التغير المناخي يضرب موسم الزيتون في إيطاليا

التغير المناخي يضرب موسم الزيتون في إيطاليا
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام
كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي
نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين

نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»

إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
افتتاح محطة وقود في محلة سلطان بسرت
افتتاح محطة وقود في محلة سلطان بسرت
إحباط هجرة 6 أفارقة رفقة ليبي بالقره بوللي
إحباط هجرة 6 أفارقة رفقة ليبي بالقره بوللي
ارتفاع الدولار أمام الدينار في التعاملات المسائية بالسوق الموازية
ارتفاع الدولار أمام الدينار في التعاملات المسائية بالسوق الموازية
استكمال تركيب محول بمحطة خليج سرت
استكمال تركيب محول بمحطة خليج سرت
افتتاح مدرسة الحي الجامعي في الزنتان
افتتاح مدرسة الحي الجامعي في الزنتان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
النيابة تحرك دعوى جنائية بحق متهمين بقتل عضوي «اجتماعي قبائل ورفلة» في 2017
النيابة تحرك دعوى جنائية بحق متهمين بقتل عضوي «اجتماعي قبائل......
إنشاء سوق جديدة للخضروات والفواكه في سرت
إنشاء سوق جديدة للخضروات والفواكه في سرت...
إحالة 55 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال أسبوع
إحالة 55 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال أسبوع...
افتتاح مدرسة الحي الجامعي في الزنتان
افتتاح مدرسة الحي الجامعي في الزنتان...
استكمال تركيب محول بمحطة خليج سرت
استكمال تركيب محول بمحطة خليج سرت...
المزيد