ارتفاع الدولار أمام الدينار في التعاملات المسائية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في ختام تعاملات السوق الموازية اليوم السبت إلى 5.66 دينار، مقارنة بـ5.64 دينار بداية تعاملات اليوم.

ووصل سعر صرف اليورو إلى 6 دينارات مقارنة بـ5.98 دينار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.70 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

- السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو (الخميس 2 نوفمبر 2023)

ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية التي سجلت 0.20 دينار، والدينار التونسي 1.72 دينار ليبي وهي ذاتها أسعار بداية تعاملات اليوم وكذلك أسعار ختام تعاملات الخميس الماضي.