إحباط هجرة 6 أفارقة رفقة ليبي بالقره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم السبت، إحباط هجرة غير شرعية لستة أشخاص يحملون جنسيات أفريقية رفقة مواطن ليبي بالقره بوللي.

وتواجد المهاجرون داخل إحدى المزارع بمنطقة العطايا استعدادًا للهجرة عير البحر لكن أعضاء قسمي البحث الجنائي والنجدة بمديرية أمن القره بوللي أحبطت محاولتهم، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وجرى ضبط حقائب ملابس وطوق نجاة وستة إطارات داخلية لعجلات سيارات وبعض الهواتف النقالة وجوازات سفر ومبالغ مالية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية في أبريل الماضي إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمجموعة من الأفارقة كانوا رفقة شخص ليبي بمنطقة القره بوللي.