افتتاح محطة وقود في محلة سلطان بسرت

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم السبت محطة وقود جديدة في محلة سلطان شرق مدينة سرت، لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود في المدينة.

وتحمل المحطة رقم (1042)، وهي مقامة على مساحة إجمالية تقدر بـ10 آلاف متر مربع وبسعة تخزينية تقدر بـ120 ألف لتر من وقود البنزين و200 ألف لتر من وقود الديزل؛ فيما يجري تزويد المحطة عبر مستودع مصراتة النفطي.

مسؤولون من بلدية سرت يحضرون افتتاح المحطة

حضر حفل الافتتاح عميد بلدية سرت مختار المعداني، ووكيل بلدية سرت خميس محمد، وعن شركة البريقة مدير مكتب المحطات ومنسق المحطات بالمنطقة الجنوبية والغربية.

- إلزام محطات الوقود في سرت بتركيب كاميرات مراقبة خلال أسبوع

وأشاد المعداني بجهود شركة البريقة لسد حاجة أهالي مدينة سرت وضواحيها من المنتجات النفطية بمختلف أنواعها.

وأمس الجمعة، وصلت قافلة تضم أربع شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي لنقاط بيع الغاز ببلدية سرت، بإجمالي ألفي أسطوانة لحل أزمة نقص الاسطوانات في المدينة.

من افتتاح محطة الوقود في محلة سلطان بشرق سرت. (الإنترنت)

من افتتاح محطة الوقود في محلة سلطان بشرق سرت. (الإنترنت)

من افتتاح محطة الوقود في محلة سلطان بشرق سرت. (الإنترنت)