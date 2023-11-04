أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (السبت 4 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت أسعار صرف غالبية العملات الأجنبية استقرارا مقابل الدينار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت، مقارنة بالأسعار المسجلة بتعاملات أول من أمس الخميس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.64 دينار، وهو السعر نفسه المسجل الخميس، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

لكن متوسط سعر صرف اليورو ارتفع إلى 5.98 دينار مقارنة بـ5.94 دينار الخميس، بينما ظل سعر الجنيه الإسترليني عند 6.70 دينار.

كما احتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.72 دينار، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي ظلت عند مستوى 0.20 دينار.

- ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية