«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية قوية إلى نشطة، اليوم السبت، على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، تصل سرعتها إلى 30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب إلى صافية.

- الرياح شمالية شرقية، وتتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح ما بين 5 عقد و15 عقدة.

- ارتفاع الموج ما بين 0.50 - 1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24 – 26 م.

- الرؤية متوسطة إلى جيدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة بسبب اضطراب البحر.

- حالة الطقس في ليبيا (السبت 4 نوفمبر 2023)

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتكون شمالية غربية على أقصى الساحل، سرعتها تتراوح ما بين 10 عقد و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على بنغازي وشحات.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 – 2.00 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24 – 26 م.

- الرؤية متوسطة إلى جيدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة بسبب اضطراب البحر.

النشرة البحرية المتوقعة على بعض الموانئ الليبية، السبت 4 نوفمبر 2023 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيـا، السبت 4 نوفمبر 2023 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيـا، الأحد 5 نوفمبر 2023 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)