«الكهرباء» توفر سيارات خدمية جديدة لفرق الصيانة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توفير سيارات جديدة لإدارات الصيانة، بهدف تحقيق الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين.

وأكدت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، توريد دفعتين من السيارات الخدمية، لتوزيعها على الإدارات الفنية للصيانة، على أن تُورّد دفعات أخرى تباعا، لتلبية كامل احتياجات فرق الصيانة والإدارات المختصة داخل الشركة.

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صيانة محطة الزهيوي المحترقة في الزاوية

في سياق آخر، أعلنت شركة الكهرباء توجه فرق فنية بشكل عاجل لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح بمحطة توزيع الزهيوي بمدينة الزاوية، التي تضررت نتيجة اندلاع حريق داخلها.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المحطة تضررت بشكل كبير نتيجة الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المجاورة، مشيرة إلى توفيرها محطتين بكامل معداتهما، لاستخدامهما بدلا من المحطة المحترقة في تغذية المنطقة بشكل سريع.

سيارات موردة لصالح إدارة الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

سيارات موردة لصالح إدارة الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

سيارات موردة لصالح إدارة الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

سيارات موردة لصالح إدارة الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، الجمعة 3 نوفمبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)