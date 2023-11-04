حالة الطقس في ليبيا (السبت 4 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدالا نسبيا في درجات الحرارة اليوم، على شمال غرب ليبيا مع تكاثر للسحب، بينما تكون فوق معدلاتها على باقي المناطق مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز في بيان حول توقعاته لحالة الطقس اليوم السبت وخلال اليومين القادمين، إن درجات الحرارة من المتوقع أن تتراوح بين 25 و35 درجة مئوية على مختلف أنحاء ليبيا.

راس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (25– 30) درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية فجنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية أحياناً تتحول في المساء إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (30–35) درجة مئوية، وتتراجع بدايةً من مساء اليوم.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (30– 34) درجة مئوية.