الدبيبة يشارك في احتفالية للكشافة بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في احتفالية للكشافة بالمسرح الوطني في مصراتة، مساء الجمعة.

وقالت منصة «حكومتنا» إن الدبيبة حضر اختتام أنشطة الفرقة الأولى «متقدم» للكشافة والمرشدات، بحضور قادة «فوج المدينة مصراتة» وعضو مجلس النواب محمد الرعيض، ووكيل وزارة العدل علي اشتيوي.

كما حضر الاحتفال وكيل وزارة الصناعة والتعدين مصطفى السمو، وعضو مجلس مصراتة البلدي علي الناظوري، وعدد من المسؤولين الحكوميين والكشفيين في المدينة.

الكشافة يكرمون الدبيبة

وقالت المنصة إن قائد «فوج المدينة» ومنتسبي الفرقة الأولى بالفوج كرموا الدبيبة «لدعمه ومساندته للفرقة».

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الدبيبة يشارك في مسيرة تضامنية مع غزة

من جانبه، قال رئيس الحكومة الموقتة إنه سيواصل دعم مجهودات الحركة الكشفية وفئة الشباب عامة، وفوج المدينة خاصة، لتميزها في الأعمال التطوعية داخل البلاد وخارجها، مشيرا إلى دورها في المشاركة في الأعمال الإغاثية عقب السيول التي ضربت مدينة درنة في 10 سبتمبر الماضي.

وأضافت المنصة أن الدبيبة شارك مع ختام الاحتفالية في مسيرة راجلة رفقة المسؤولين الحاضرين ومنتسبي الفوج ومكونات مدينة مصراتة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر التي تتعرض لها غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.