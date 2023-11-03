افتتاح المقر الجديد لمكتب الخدمات التضامنية في بن جواد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

افتتح رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي المقر الجديد لمكتب الخدمات التضامنية في بن جواد شرق سرت، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات المحلية.

وحضر حفل الافتتاح الذي جرى أمس الخميس عدد من المسؤولين بالإدارة العامة للصندوق، وعميد وأعضاء المجلس البلدي خليج السدرة، وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل منطقة خليج السدرة، ومدير فرع الهيئة العامة للتضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى، ولفيف من أهالي المنطقة.

وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لـ«بوابة الوسط» إن مكتب الخدمات التضامنية فرع بن جواد جرى تجهيزه بالكامل بأحدث الأجهزة والتقنيات الفنية والأثاث والاتصالات لتمكينه من تقديم أفضل الخدمات التضامنية للجهات والشرائح الاجتماعية المستهدفة كذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وغيرهم.

وأكدت كلمات الإدارة العامة للصندوق وبلدية خليج السدرة خلال حفل الافتتاح على أهمية مكتب الخدمات التضامنية بن جواد الذى سيقدم خدماته للشرائح كافة في منطقة خليج السدرة.