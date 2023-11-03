84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منصة «حكومتنا» اليوم الجمعة إن إجمالي النفقات المالية العامة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى سبتمبر من العام الجاري، بلغ نحو 84 مليار دينار».

وأضافت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن من هذا المبلغ «43.3 مليار أنفقت على باب المرتبات وما في حكمها» و«17.2 مليار دينار نفقات الدعم» و«8.7 مليار دينار للترتيبات المالية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط» و«7.1 مليار دينار نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل» و«4.4 مليار دينار للترتيبات المالية الاستثنائية للشركة العامة للكهرباء» و«3 مليارات دينار لمشروعات وبرامج التنمية».

- بيانات المالية: 2.7 مليار دينار رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية خلال تسعة أشهر

- القطاعات الخدمية تستحوذ على 51% من نفقات الرواتب خلال 9 أشهر

- بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية

وأضافت منصة «حكومتنا» أن إجمالي الإيرادات المالية بلغ 87.9 مليار دينار، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تأتي في إطار تقرير الإفصاح والشفافية المالية الصادر عن وزارة المالية قبل ثلاثة أيام.

واستحوذت القطاعات الخدمية على 51% من نفقات الرواتب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين.

وتشمل القطاعات الخدمية: الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والشؤون الاجتماعية ورعاية أسر الشهداء والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.