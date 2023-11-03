إنتاج النفط الخام في ليبيا يصل إلى مليون و206 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونا و206 آلاف برميل يوميًا.

وبلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل يوميا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيان صادر عن المؤسسة التي تسعى إلى رفع الإنتاج مليوني برميل يوميًا.

وقبل أيام، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن ليبيا ستكون قادرة على ضخ نحو 1.3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف بن قدارة أن استثمارات بـ17 مليار دولار في 45 مشروعا ستسمح للمؤسسة برفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا في غضون خمس سنوات.

ليبيا تسعى إلى إنتاج مليوني برميل يوميًا

وسبق أن أعلن وزير النفط في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد عون، أن ليبيا تهدف إلى رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا قبل حلول العام 2030، وذلك بعد استقرار الإنتاج الحالي عند نحو 1.2 مليون برميل في الفترة الحالية.

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وأضاف عون: «سنلاحظ بداية رؤية نتائج النمو خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وحتى خمس إلى سبع سنوات تقريبا، عندما نصل إلى هدف مليوني برميل يوميا».

ويتطلب تحقيق هذا الهدف عودة الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى ليبيا، حيث وافقت عدة شركات أجنبية كبرى على العودة إلى عمليات التنقيب والاستكشاف في عدة رقع مهملة منذ سنوات.