رئيس اتحاد مقاولات المغرب: وفد كبير من رجال الأعمال يزور ليبيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إن وفدا كبيرا من رجال الأعمال المغاربة سيزور ليبيا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الخميس، وزير الصناعة والمعادن في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أحمد أبوهيسة، حيث قدم عرضا عن نشاط الاتحاد، وآلية عمله وأنشطته الرئيسية، مؤكدا أهمية التنسيق والعمل المشترك، حسب بيان وزارة الصناعة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وقدم أبوهيسة الشكر لرئيس الاتحاد، مبينا أهمية دعم التعاون والتشابك بما يخدم مصلحة البلدين، وطارحا ملخصا عن المنجز في قطاع الصناعة والمعادن، والفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا. ودعا وزير الصناعة والمعادن رجال الأعمال المغاربة إلى الالتقاء المباشر بنظرائهم الليبيين، وبحث المشاريع المشتركة.