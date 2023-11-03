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«يونيسف» تشرع في بناء مراكز صديقة للأطفال والشباب بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 01:50 مساء
«يونيسف» تشرع في بناء مراكز صديقة للأطفال والشباب بالجنوب
من أعمال إنشاء مراكز صديقة للأطفال والشباب في المنطقة الجنوبية، 3 نوفمبر 2023. (يونيسف)
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تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، على إنشاء مراكز صديقة للأطفال والشباب في المنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي، وتحت إطار مشروع «بلديتي»، إذ بدأت «يونيسف» البناء في أوباري وغات، لتوفير «أماكن بيئية آمنة ومحفزة ومثرية يستفيد منها أكثر من 2700 طفل و700 يافع ويافعة في كل بلدية»، وفق بيان صادر عن المنظمة الأممية.

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وأشار البيان إلى أن هذه المساحات ستكون مراكز للتعلم والإبداع والمشاركة المجتمعية، لتعزيز مستقبل سبعة آلاف طفل وطفلة وشاب وشابة في جنوب ليبيا.

ومطلع العام الجاري، قالت «يونيسف» إن 32 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد في ليبيا. وحذرت، في تقريرها السنوي، من تفاقم ضعف الأطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه، مشيرة إلى ارتفاع معدل الهزال والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة مقابل انخفاض معدل وفيات الأطفال عامة.

من أعمال إنشاء مراكز صديقة للأطفال والشباب في المنطقة الجنوبية، 3 نوفمبر 2023. (يونيسف)
من أعمال إنشاء مراكز صديقة للأطفال والشباب في المنطقة الجنوبية، 3 نوفمبر 2023. (يونيسف)
من أعمال إنشاء مراكز صديقة للأطفال والشباب في المنطقة الجنوبية، 3 نوفمبر 2023. (يونيسف)
من أعمال إنشاء مراكز صديقة للأطفال والشباب في المنطقة الجنوبية، 3 نوفمبر 2023. (يونيسف)
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