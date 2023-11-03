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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 11:21 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة تصل سرعتها إلى 25 عقدة، وقبلية الى جنوبية غربية نشط إلى قوية، غدًا، على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا.
- الرياح جنوبية غربية إلى قبلية تتحول، غدًا، إلى شمالية غربية إلى بحرية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة، غدًا، على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح قبلية إلى جنوبية غربية بينما تكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق سرعته تتراوح بين 05 و15 عقدة وتتراوح، غدًا، بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة، غدًا على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة بسبب اضطراب البحر.

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