«الداخلية»: مباشرة انتشال مخلفات الذخائر في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، مساء الخميس، مباشرة أعمال مسح وتمشيط وانتشال مخلفات الذخائر بعد انفجار مخزن بزليتن يحوي ذخيرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

وانتقلت فرق من مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات تابعت لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية إلى مكان الانفجار؛ إذ باشرت مسح وتمشيط الأماكن المجاورة للانفجار وانتشال المخلفات، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن

وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليماته إلى رئيس جهاز المباحث الجنائية بإرسال فريق متخصص في إزالة مخلفات الذخائر إلى زليتن. كما كلف الطرابلسي مدير أمن زليتن برفع درجة الاستعداد بين منتسبي المديرية والمتابعة المستمرة للوضع الأمني وموافاته بتقارير عن الحالة الأمنية بشكل دوري، والتنسيق مع المرافق الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

فرق أزالة المتفجرات تباشر مسح وتمشيط موقع انفجار مخزن أسلحة في زليتن، 2 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)

فرق أزالة المتفجرات تباشر مسح وتمشيط موقع انفجار مخزن أسلحة في زليتن، 2 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)