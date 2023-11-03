حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 3 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، اليوم الجمعة، مع تسجيل تراجع ملحوظ غدًا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر تدريجيًا مساء الجمعة قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة غدًا.

- الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق ما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، وتتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، بينما تسجل تراجعًا ملحوظًا غدًا.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى نشطة أحيانا تتغير تدريجيًا مساء السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس والحمادة، وتتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.