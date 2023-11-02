برنامج تدريبي لموظفين من فروع مصرف ليبيا المركزي في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك عدد من الموظفين بفروع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي وسبها في برنامج تدريبي بمدينة لاهاي، وذلك بهدف «تنمية المهارات القيادية»، بحسب ما نشرته السفارة الهولندية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وقالت السفارة الهولندية «زار الأسبوع الماضي وفد من فروع مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي وسبها لاهاي بهولندا لحضور برنامج تدريبي حول تنمية المهارات القيادية بدعم من سفارتنا وRVO».

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وأوضحت السفارة الهولندية أن البرنامج التدريبي «ركز على مهارات الاتصال والتفاوض، والحساسية السياسية، وتطوير الاستراتيجية والرؤية». مشيرة إلى أن المتدربين منحوا في نهاية البرنامج شهادات. وقالت «كان من الرائع رؤية تعاونهم وأفكارهم الملهمة، ونحن نتطلع إلى سماع تجاربهم في ليبيا!».

موظفو مصرف ليبيا المركزي المشاركون في البرنامج التدريبي بلاهاي. (سفارة هولندا في ليبيا)

موظفو مصرف ليبيا المركزي المشاركون في البرنامج التدريبي بلاهاي. (سفارة هولندا في ليبيا)

موظفو مصرف ليبيا المركزي المشاركون في البرنامج التدريبي بلاهاي. (سفارة هولندا في ليبيا)

موظفو مصرف ليبيا المركزي المشاركون في البرنامج التدريبي بلاهاي. (سفارة هولندا في ليبيا)