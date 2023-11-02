تسليم أذونات صرف مرتبات شهر أكتوبر إلى مصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، تسليم أذونات صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي.

تأتي هذه الخطوة لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة من قبل الوزارة ومصرف ليبيا المركزي، استعدادا لإحالة مرتبات الموظفين إلى حساباتهم في المصارف التجارية، بحسب ما نشرته وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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