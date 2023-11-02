وزارة التربية والتعليم: المناهج المقررة لجميع المراحل كما هي دون حذف

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، أن المناهج المقررة لجميع المراحل التعليمية (الأساسي والثانوي) «كما هي دون حذف أي أجزاء»، نافيا ما تردد بشأن حذف أجزاء من المناهج.

وقالت الوزارة في تنويه نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «تنفي ما يتردد عن حذف جزء من المقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 - 2024».

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وأكدت وزارة التربية والتعليم «أن المقررات الدراسية كما هي دون حذف أي جزء منها، وفق ما جاء في الخطة الدراسية الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (1218) لسنة 2023».