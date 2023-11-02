السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.88 دينار مقابل 4.89 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.95 دينار مقابل 5.94 دينار أمس، بينما انخفض متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.