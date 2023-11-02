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النيابة تأمر بحبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور احتياطيا في وقائع فساد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 11:48 صباحا
النيابة تأمر بحبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور احتياطيا في وقائع فساد
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد.

وتولت نيابت مكافحة الفساد في البيضاء التحقيق في تلك وقائع إساءة المسؤول استخدام السلطات الوظيفية الموكلة إليه، إذ تعمد فتح حسابين مصرفيين داخل البلاد وخارجها بالمخالفة لضوابط الاحتفاظ بالحسابات الحكومية؛ وتولى إدارتهما؛ واستخدمهما في إجراء تحويلات مالية دون مراعاة قواعد إدارة الأموال العمومية، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

الاستيلاء على 6 ملايين دينار
وأظهرت التحقيقات تسهيل المسؤول عملية الاستيلاء على مبالغ مخصصة لموظفي الهيئة، تقدر بستة ملايين و160 ألفا و240 دينارا، إذ سمح لخمسين شخصا بسحب تلك المبالغ من حسابات الهيئة.

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كما كشفت النيابة أيضا تورط المسؤول في تسليم سيارات خاصة بالهيئة لأشخاص لا ينتمون إليها، ولذلك قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

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