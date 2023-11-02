«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على ساحل زوارة تصل سرعتها غدا إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب إلى صافية أحيانا.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول صباح الغد إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل ظهر الغد إلى 25 عقدة على ساحل زوارة.

• ارتفاع الموج يتراوح 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل مصراتة واحتمال ظهور ضباب خفيف الليلة.