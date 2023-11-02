حالة الطقس في ليبيا (الخميس 2 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم مناطق ليبيا، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا غدا على مناطق الشمال الغربي مع رياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و35 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية بينما تتكاثر السحب تدريجياً من مساء الغد قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة يوم السبت المقبل، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط غدا مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق ما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية تتحول يوم السبت إلى غربية فشمالية غربية معتدلة مع تحسن الرؤية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية وترتفع غدا بينما تسجل انخفاضا ملحوظا يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت مثيرة للأتربة والغبار تتغير تدريجيا من مساء السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون على غدامس والحمادة جنوبية غربية معتدلة اليوم بينما تنشط غدا مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال أحيانا وتتحول تدريجيا من يوم السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.